İnkılap Ankara Deplasmanında

İlimizi Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde temsil eden İnkılap İÖO 8.hafta mücadelesinde Karşıyaka Ankara takımına konuk oluyor.

İnkılap Ankara Deplasmanında


Haber: N.Halid Altundal

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle derin bir nefes alan İnkılap İÖO 8.haftada yarın saat 16.00’da Beştepe Spor Salonu’nda Karşıyaka Ankara takımına konuk olacak. Temsilcimizde hedef yine kazanmak. Ligde haftanın programı şöyle:

8. Hafta               

28 Kasım Cumartesi

11.00: TVF Spor Lisesi-Karayolları

13.00: Sultanspor-Ankara DSİ

15.30: Mert Grup Sigorta-Anadolu Voleybol

17.30: Bilgem Gençlik-Eryaman Gençlik                                             

29 Kasım Pazar

16.00: Karşıyaka Ankara-İnkılap İÖO      

30 Kasım Pazartesi

19.00: Maliye Okulları-PTT         

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