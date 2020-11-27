İnkılap Ankara Deplasmanında

Haber: N.Halid Altundal
Son haftalarda aldığı galibiyetlerle derin bir nefes alan İnkılap İÖO 8.haftada yarın saat 16.00’da Beştepe Spor Salonu’nda Karşıyaka Ankara takımına konuk olacak. Temsilcimizde hedef yine kazanmak. Ligde haftanın programı şöyle:
8. Hafta
28 Kasım Cumartesi
11.00: TVF Spor Lisesi-Karayolları
13.00: Sultanspor-Ankara DSİ
15.30: Mert Grup Sigorta-Anadolu Voleybol
17.30: Bilgem Gençlik-Eryaman Gençlik
29 Kasım Pazar
16.00: Karşıyaka Ankara-İnkılap İÖO
30 Kasım Pazartesi
19.00: Maliye Okulları-PTT