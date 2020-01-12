İnkılap Ateşle Oynuyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan maça temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu iyi başlayamadı. İlk sette üstün olan Ankara DSİ 25-16’lık skorla maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. 2.sette temsilcimiz maça asılmaya başladı. Kıran kırana geçen bu sette oyun 28.sayıya kadar uzadı. Bu setin son bölümünde daha az hata yapan Ankara ekibi 28-26 ile maçta durumu 2-0’a getirdi. Maçın 3.seti de ilk set gibi geçti. Daha iyi oynayan Ankara DSİ takımı seti 25-18 maçı da 3-0 kazandı. Temsilcimiz bu sonuçla ligde kalma hattının 1 basamak üstünde kalarak ligde düşme korkusu yaşamaya başladı. Ekibimiz 16.haftada 19 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Eryaman Gençlik Takımı ile 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.