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İnkılap Ateşle Oynuyor

İlimizi Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu 15.hafta mücadelesinde konuk olduğu Ankara DSİ takımına 3-0 yenilerek küme düşme korkusu yaşamaya başladı.

İnkılap Ateşle Oynuyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan maça temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu iyi başlayamadı. İlk sette üstün olan Ankara DSİ 25-16’lık skorla maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. 2.sette temsilcimiz maça asılmaya başladı. Kıran kırana geçen bu sette oyun 28.sayıya kadar uzadı. Bu setin son bölümünde daha az hata yapan Ankara ekibi 28-26 ile maçta durumu 2-0’a getirdi. Maçın 3.seti de ilk set gibi geçti. Daha iyi oynayan Ankara DSİ takımı seti 25-18 maçı da 3-0 kazandı. Temsilcimiz bu sonuçla ligde kalma hattının 1 basamak üstünde kalarak ligde düşme korkusu yaşamaya başladı. Ekibimiz 16.haftada 19 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Eryaman Gençlik Takımı ile 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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