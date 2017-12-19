Haber: Esra Öztürk

TVF Bayanlar 2. ligi 4. grup 10’ncu Hafta mücadelesinde İnkılap İÖO 17 Temmuz Spor salonundaBaşkent Beşiktaşlılar ile karşılaştı. Maça etkili başlayan taraf konuk ekip Başkent Beşiktaşlılar takımı oldu. Konuk ekip maçın başında 4-1 öne geçti. Kısa sürede toparlanan İnkılap skoru 4-4’e getirerek eşitliği yakaladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ilk sette İnkılap İÖO teknik molaya 12-8 önde girmeyi başardı. Yakaladıkları ivmeyi sürdüren İnkılap İÖO ilk seti 25-11’lik skorla kazandı. İkinci sete etkili başlayan taraf İnkılap İÖO oldu. Setin başında aldığı ard arda sayılarla teknik molaya 12-2 önde girdi. Farkı bir ara 16-4’lük skorla 12 sayıya kadar çıkartan ev sahibi ekip ikinci seti de 25-11’lik skorla kazandı. Çekişmeli başlayan üçüncü set karşılıklı sayılarla devam ederek büyük heyecan yaşandı. Teknik molaya 12-8 önde giren İnkılap İÖO oldu. Rakibine teknik mola sonrası pek şans tanımayan İnkılap konuk ekibi üçüncü sette 25-14’lük skorla mağlup etti. Böylece Başkent Beşiktaşlılar karşısında maçı 3-0 kazanan İnkılap İÖO puanını 17’ye çıkartarak 4. Grupta 6. Sıraya yerleşti. İnkılap İÖO 11. Haftada Ankara da Tarım spora konuk olacak.