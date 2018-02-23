Haber: Gönül Olutürk

TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grupta mücadele eden İnkılap İÖO, 21. Haftasında Başkent Beşiktaşlılar’akonuk olacak. Mücadele 24Şubat Cumartesi günü saat 15.00’da Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanacak. İnkılap ligin geri kalan 20haftada 8 galibiyet, 12 mağlubiyet elde etti. Topladığı 31 puan ile 6.sıradaki yerini korudu. İnkılap İÖO, ligin 20.haftasında AFİDER’i konuk etti. 18 Şubat Pazar günü saat 13.00’da 17 Temmuz Spor Salonunda oynana mücadeleyi AFİDER 22-25, 16-25 ve 13-25’lik setlerle 3-0 kazandı. Rakip Başkent Beşiktaşlılar geri kalan haftalarında 6 galibiyet, 14 mağlubiyet elde etti. Topladığı 18 puan ile 10.sırada yer alıyor.Başkent Beşiktaşlılar ligin 20.haftasında Maliye Okulları’na konuk oldu. 18 Şubat Pazar günü saat 17.00’da Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Maliye Okulları 25-14, 25-13 ve 25-1725’lik setlerle 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 20.hafta fikstürü şu şekilde;

24 Şubat Cumartesi

15.00: Ankara ( Beştepe): Başkent Beşiktaşlılar – İnkılap İÖO

25 Şubat Pazar

13.00:Ankara ( Beştepe): Sultan Spor – Halkbank

15.00: Ankara ( Beştepe): Tarım Spor Maliye Okulları

15.00: Kütahya ( Yeni Salon): Kütahya Voleybol – Eryaman Gençlik

26 Şubat Pazartesi

19.00:Ankara ( Beştepe): Spor Mektebi – Keçiören BLD. Bağlum Spor