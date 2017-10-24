Haber: Esra ÖZTÜRK

Haftasonunda Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ilk haftanın karlı takımları Keçiören BağlumBelediyespor ile İnkılap İlköğretim Okulu takımları karşı karşıya geldi. Tüm setleri başabaş bir mücadeleye sahne olan maçı Keçiören ekibi 3-0 kazarak 2’de 2 yaptı. Maçın ilk iki setini ev sahibi ekip zorlu bir oyunun ardından 25-20’lik setlerle alarak 2-0 öne geçti. Kıran kırana geçen ve 26’ya uzayan 3.seti de ev sahibi 26-24 alarak puanını 6 yaptı. Temsilcimiz ise bu sonuçla 3 puanda kaldı. İnkılap İlköğretim Okulu 3.haftada Eryaman Gençlik Takımını konuk edecek.