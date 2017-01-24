Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz hafta evinde Karşıyaka'yı rahat bir oyunun ardından 3-0'la geçen İnkılap İlköğretim Okulu haftasonunda Bursa ekibi Nilüfer A.Erdem Anadolu Lisesi Takımı ile Çekirge Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçın tüm setlerinde ekimiz rakibiyle başabaş oynadı. Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip 25-23 aldı ve maçta 1-0 öne geçti. 2.seti de ev sahibi ekip 25-21 alınca skor 2-0'a geldi. 3.sette rakibinden daha etkili olan temsilcimiz İnkılap İÖO 25-20 ile durumu 2-1'e getirdi. 4.setin son anına kadar heyecan doruktaydı. Bu zorlu seti 25-23 alan Bursa ekibi oldukça zevkli geçen maçı 3-1 kazanan takım oldu. Temsilcimiz 13.hafta maçında 29 Ocak Pazar günü 14.00'te Hacettepe Üniversitesi'ni konuk edecek.