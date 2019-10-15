İnkılap Eli Boş Döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

2.Lig Kadınlar 4.Grupta yer alan temsilcimiz ilk hafta mücadelesinden Ankara Kalecik Spor Salonu’nda hafta sonunda Kaleci Belediye Spor Mektebi takımı ile karşı karşıya geldi. Maçta fazla etkili olamayan ekibimiz ilk seti 25-13 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü. Temsilcimiz 2.sette daha iyi oynamasına rağmen son bölümde etkisiz kaldı. Bu seti de 25-17 alan Ankara ekibi maçta durumu 2-0’a getirdi. 3.sette direnci iyice düşen İnkılap İÖO 25-7’lik set skoruyla maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Ekibimiz 2.haftada taraftarıyla buluşacağı maçta 16 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Sultanspor ile karşı karşıya gelecek.