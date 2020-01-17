İnkılap Eryaman’ı Ağırlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde kalmak mücadele eden temsilcimiz İnkılap İÖO yarın saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Eryaman Gençlik ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Haftanın maç programı şöyle:

16.Hafta

18 Ocak Cumartesi

16.30: Numune Gençlik-Tepebaşı Gençlik

18.30: Başkent Beşiktaşlılar-Ankara DSİ

19 Ocak Pazar

13.00: İnkılap İÖO-Eryaman Gençlik

14.00: Kalecik Belediye-TVF Spor Lisesi

20 Ocak Pazartesi

18.00: Maliye Okulları-Karayolları