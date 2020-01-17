İnkılap Eryaman’ı Ağırlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi
Ligde kalmak mücadele eden temsilcimiz İnkılap İÖO yarın saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Eryaman Gençlik ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Haftanın maç programı şöyle:
16.Hafta
18 Ocak Cumartesi
16.30: Numune Gençlik-Tepebaşı Gençlik
18.30: Başkent Beşiktaşlılar-Ankara DSİ
19 Ocak Pazar
13.00: İnkılap İÖO-Eryaman Gençlik
14.00: Kalecik Belediye-TVF Spor Lisesi
20 Ocak Pazartesi
18.00: Maliye Okulları-Karayolları