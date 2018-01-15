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15 Ocak 2018 Pazartesi
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    • İnkılap evinde mağlup

    Bayanlar Voleybol 2.Liginde ilimizi başarıyla temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu, 2.yarının 2.maçında konuk ettiği Keçiören Bağlum Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

    15 Ocak 2018 Pazartesi 12:07
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    İnkılap evinde mağlup

    Haber: Semih Baykal

    17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçta 1-0 öne geçen temsilcimiz diğer setlerde rakibini durduramayınca haftayı puansız kapattı. Maçta hakemin verdiği birçok karar tartışmalara neden oldu.  Maça daha iyi başlayan Keçiören 6-2 ve 8-5’lik üstünlüklerin ardından teknik molaya 12-9 önde girdi. Moladan sonra konuk ekip 20-14 ile büyük avantaj yakaladı. Ancak maça asılan temsilcimiz önce farkı 2 sayıya kadar indirdi: 21-19. Sonra 22-22 eşitliği buldu ve 23-22 öne geçti. 24-24 ile 26’ya uzayan seti alan ekibimiz maçta 1-0 öne geçti. 2.sete de konuk ekip daha iyi başladı. Ankara ekibi 5-1 ve 8-4’lük üstünlükler sonrası teknik molaya 12-7 önde girdi. Moladan sonra 16-8 ile büyük avantaj yakalayan Keçiören 20-11 ile set sonuna üstün girdi. Seti 25-14 alan konuk takım maça dengeyi getirdi: 1-1. 3.set karşılıklı sayılarla başladı: 2-2. Eşitlik sonrası oyuna ağırlığını koyan Keçiören 8-5’lik üstünlükten sonra teknik molaya 12-7 önde girdi. 16-9, 17-13 ve 22-16 ile set sonuna avantajlı giren Ankara ekibi 25-18 ile maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı. Karşılıklı sayılarla başlayan 4.sette teknik molaya Keçiören 12-8 önde girdi. Moladan sonra Ankara ekibi 16-9 ile büyük avantaj sağladı. Ancak ekibimiz 5-0’lık seri ile farkı 2 sayıya indirdi. Heyecan dolu son bölümde 19.sayılarda sete denge geldi. 21-19 öne geçen Ankara temsilcisi daha az hata yaparak seti 25-20 maçı da 3-1 kazanan taraf oldu. Bu sonuçla İnkılap İlköğretim Okulu evindeki ilk yenilgisini aldı.

    Salon: 17 Temmuz

    Hakemler: Arzu Ersoy Ulutaş, İsa Okumuş

    İnkılap İlköğretim Okulu: Miray, Şeza, Sıla, Özlem, Beyza, Burcu, Büşra, Kübra, Dilara, Ayşegül (L), Busenur (L)

    Antrenörler: Tayfun Urluoğlu, Remziye Sarıhan

    Keçiören Bağlum: Gülnaz, Eda, Şevval, Aslıhan, Selin, Büşra, Buse, Tuğba, Yeter, Selenay, Ayça, Gamze (L)

    Antrenörler: Abdülhamit Binmez, İsmail Hakkı Zora

    26-24, 14-25, 18-25, 20-25

     

    Anahtar Kelimeler: Bayanlar, Voleybol, 2.Liginde, Ilimizi, Başarıyla

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