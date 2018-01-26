Haber: Semih Baykal

TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grupta mücadele eden İnkılap İÖO, 14.haftasında Maliye Okullarını konuk edecek. Mücadele 28 Ocak Pazar günü saat 13.00’da Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak. İnkılap ligin geri kalan haftalarında 6 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. Topladığı 23 puan ile 6.sıradaki yerini korudu.İnkılap İÖO, ligin 15.haftasında Maliye Okullarını konuk etti. 24 Ocak Çarşamba günü Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynana mücadeleyi Maliye Okulları 25-13, 25-12, 26-28, 22-25, 14-16’lık setlerle 3-2 kazandı. Rakip Spor mektebi geri kalan haftalarında 5 galibiyet, 10 mağlubiyet elde etti. Topladığı 14 puan ile 9.sırada yer alıyor. Spor Mektebi 15.haftada Başkent Beşiktaşlıları konuk etti. 24 Ocak Çarşamba günü Ankara Beştepe’de oynanan mücadeleyi Spor Mektebi, 25-17, 25-16 ve 25-10’luk setlerle 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 16.hafta fikstürü şu şekilde;

27 Ocak Cumartesi

11.00: Ankara (Beştepe): Eryaman Gençlik – Halkbank

28 Ocak Pazar

13.00: Bolu (17 Temmuz) İnkılap İÖO – Spor Mektebi

13.00: Kütahya ( Dumlupınar): Kütahya Voleybol – AFİDER

15.00:Ankara (Beştepe): Maliye Okulları – Tepebaşı Gençlik

17.00:Ankara (Beştepe): Tarım Spor- Başkent Beşiktaşlılar

17.30:Ankara (Beştepe): Keçiören BLD. Bağlum Spor – Sultan Spor