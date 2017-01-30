Haber: Esra Öztürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan 13.hafta mücadelesinde İnkılap İÖO takımı Hacettepe Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk setinde rakibiyle başabaş oynayan ekibimiz 25-23’lük skorla 1-0 geriye düştü. 2.sette de aynı ciddiyeti koruyan ekibimiz bu bölümde 25-22 ile oyunda 1-1 beraberliği yakaladı. 3.seti konuk ekip 25-19 alınca maçta yeniden öne geçti: 2-1. 4.sette de 3.setin benzeri bir oyun ortaya çıktı. Rakibimizin basit hatalarını değerlendiren konuk ekibi bu seti 25-18 maçı da 3-1 kazanan taraf oldu. Temsilcimiz 14.haftada Halkbank’a konuk olacak.