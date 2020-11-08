İnkılap İçeride Yıkıldı

Haber: Aysun Beykoz

Ligde 5.hafta mücadelesinde temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu, TVF Spor Lisesi takımını konuk etti. Mücadele Cumartesi günü saat 14.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynandı. Maça girmekte çok zorlanan temsilcimiz ilk sette kötü oynadı. 1.seti konuk ekip 25-13 aldı ve 1-0 üstünlüğü sağladı. Mücadelenin 2.seti ilk sete oranla daha dengeli geçti. Son bölümü daha iyi oynayan Ankara ekibi 25-18 ile durumu 2-0’a getirdi. Benzer bir oyuna sahne olan 3.seti de TVF Spor Lisesi 25-17 alınca maçtan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu. İnkılap İlköğretim Okulu 6.haftada 14 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Mert Grup Sigorta takımına konuk olacak.