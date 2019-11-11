İnkılap İçeride Yıkıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde istediği yerde olmayan temsilcimiz 6.haftada Tepebaşı Gençlik Takımı’nı konuk etti. Pazar günü saat 12.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça kötü başlayan temsilcimiz ilk seti 25-10 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü. 2.sette rakibiyle başa baş bir oyun çıkaran İnkılap İ.Ö.O. takımı son bölüme kadar oyuna asıldı. 23-23’lük beraberlik sonrası Tepebaşı Gençlik Takımı 2.seti 25-23 alınca maçta da skoru 2-0’a getirdi. Oyunun 3.setinin sonlarında rahat oynayan Ankara ekibi seti 25-16 maçı da 3-0 kazanan taraf oldu. Temsilcimiz İnkılap İ.Ö.O.takımı 7.haftada 17 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Karayolları takımına konuk olacak.