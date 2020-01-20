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İnkılap İçeride Yine Kayıp

İlimizi Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu 16.haftada Eryaman Gençlik Takımı’nı 3-1 mağlup oldu.

İnkılap İçeride Yine Kayıp

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde kalmak mücadele eden temsilcimiz İnkılap İÖO Pazar günü saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Eryaman Gençlik ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulmak için salona çıktı. Ancak maça iyi başlayan Ankara takımı ilk seti 25-19 alarak mücadelede 1-0 üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz karşısında 2.sette de üstünlüğünü sürdüren Eryaman Gençlik 25-20 ile skoru 2-0’a getirdi. 3.sette maç asılan temsilcimiz 25-19 ile durumu 2-1’e getirdi. Kıran kırana geçen son seti Ankara ekibi 25-23 alarak maçtan da 3-1 galip ayrılan taraf oldu. İnkılap İlköğretim Okulu  17.haftada 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda Tepebaşı Gençlik Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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