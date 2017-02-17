Haber: Esra Öztürk

Temsilcimiz geçtiğimiz hafta deplasmanda Tepebaşı Gençlik takımına 3-0 mağlup olmuştu. Ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz 16.hafta mücadelesinde Eryaman Gençlik takımını konuk edecek. Karşılaşma ligde kalma mücadelesi veren 2 takım için de final niteliği taşıyor. Mücadele yarın 12.30'da 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Dün oynanan Hacettepe Üniv.-Anadolu Üniv.maçıyla başlayan ligde haftanın maçlarının programı şöyle:

19 Şubat Pazar

12.30: İnkılap İÖO-Eryaman Gençlik

13.00: Nilüfer AEAL-Karşıyaka

15.00: Tepebaşı Gençlik-Maliye Okulları

18.00: Halkbank-Başkent Beşiktaşlılar