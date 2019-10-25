İnkılap İlk Peşinde

Haber: C.Kutay Aykan

İlk 3 haftada istediği sonuçları alamayarak taraftarlarını üzen İnkılap İlköğretim Okulu ligdeki ilk galibiyetini almak için salona çıkacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda TVF Spor takımına kaybeden temsilcimiz 27 Ekim Pazar günü saat 12.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda Ankara DSİ takımını konuk edecek. Ekibimizin de yer aldığı 2.Lig 4.Grupta haftanın maç programı şöyle:

4.HAFTA

27 Ekim Pazar

12.00: İnkılap İ.Ö.O.-Ankara DSİ

13.00: Başkent Beşiktaşlılar-TVF Spor Lisesi

14.00: Kalecik Belediye Spor Mektebi-Sultanlaspor

15.00: Maliye Okullları-Tepebaşı Gençlik

17.00: Numune Gençlik-Eryaman Gençlik