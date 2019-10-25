İnkılap İlk Peşinde

Haber: C.Kutay Aykan
İlk 3 haftada istediği sonuçları alamayarak taraftarlarını üzen İnkılap İlköğretim Okulu ligdeki ilk galibiyetini almak için salona çıkacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda TVF Spor takımına kaybeden temsilcimiz 27 Ekim Pazar günü saat 12.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda Ankara DSİ takımını konuk edecek. Ekibimizin de yer aldığı 2.Lig 4.Grupta haftanın maç programı şöyle:
4.HAFTA
27 Ekim Pazar
12.00: İnkılap İ.Ö.O.-Ankara DSİ
13.00: Başkent Beşiktaşlılar-TVF Spor Lisesi
14.00: Kalecik Belediye Spor Mektebi-Sultanlaspor
15.00: Maliye Okullları-Tepebaşı Gençlik
17.00: Numune Gençlik-Eryaman Gençlik