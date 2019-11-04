İnkılap İlki Başardı

Haber: C.Kutay Aykan

İlk 4 haftada istediği sonuçları alamayarak taraftarlarını üzen İnkılap İlköğretim Okulu ligdeki ilk galibiyetini almak için salona çıktı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankara DSİ takımına kaybeden temsilcimiz 3 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Eryaman Gençlik takımına konuk oldu. Zorlu geçen ilk seti 25-22 alan temsilcimiz maçta 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 2.sette varlık gösteremedi. 25-6’lık skorla maça denge geldi: 1-1. 3.seti 25-23 alan ekibimiz maçta 2-1 öne geçti. 4.seti de 25-18’lik skorla alan temsilcimiz maçtan 3-1 galip ayrılarak ilk kez kazandı. İnkılap İÖO 6.haftada 10 Kasım Pazar günü saat 12.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda Tepebaşı Gençlik takımını konuk edecek.