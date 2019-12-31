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İnkılap Kalecik’e Teslim

İlimizi Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu 12.hafta mücadelesinde konuk ettiği Kalecik Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

İnkılap Kalecik’e Teslim

Haber: Aysun Beykoz

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça ligde şampiyonluk mücadelesi veren 2.sıradaki Kalecik Belediyespor Spor Mektebi karşısında kötü başlayan temsilcimiz ilk seti 25-12 kaybederek 1-0 geriye düştü. Oyunun 2.setinde toparlanan İnkılap son anlardaki etkili oyunla 25-23 üstünlük sağladı ve maçta durumu 1-1’e getirdi. 3.set uzun zaman görülmeyen müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Uzayan seti Kalecik Belediyespor 31-29 aldı ve tekrar öne geçti: 1-2. Üçüncü set kıyasıya sürdü. Ligde 9 galibiyet ve tek yenilgisi olan Kalecik Belediyespor sete iyi başlayan taraftı. Temsilcimiz bir ara dengeyi yakalasa da toparlanan Kalecik Belediyespor 25-15 ile seti alırken maçtan da 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Temsilcimiz 13.haftada 4 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’da Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Sultanspor takımına konuk olacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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