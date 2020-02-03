İnkılap Karayolları’na Takıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde kalmak mücadele eden temsilcimiz İnkılap İÖO 2 Şubat Pazar günü saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Karayolları ile karşı karşıya geldi. Başkent Beşiktaşlıların ihraç edildiği ligde düşme tehlikesi yaşamak istemeyen temsilcimiz bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulmak için parkeye çıktı. Başa baş geçen ilk seti konuk takımı 25-20 alınca maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. 2.set dengeli başladı. Ancak son bölümde daha etkili olan konuk takım 25-17’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Oldukça mücadeleli geçen 3.setin son bölümlerinde temsilcimiz daha çok hata yapınca 25-19 ile Karayolları finali yaptı. Maçı 3-0 kazanan konuk takım olurken, temsilcimizin galibiyet hasreti de sürdü. İnkılap İlköğretim Okulu 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.30’da Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Maliye Okulları ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçı kazanırsa ligde kalma yolunda büyük avantaj yakalayacak.