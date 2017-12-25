Haber: Semih Baykal

Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan 11.hafta maçında Tarımspor ile İnkılap İlköğretim Okulu karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan İnkılap İÖO ilk setini 25-19 aldı ve mücadelede 1-0 öne geçti. Temsilcimiz rahat geçen 2.seti de 25-13 kazanınca farkı 2’ye çıkardı. Müthiş bir heyecana sahne olan ve nefesleri kesen 3.seti Tarımspor 32-30 aldı ve maça ortak oldu 1-2. 4.seti Tarımspor 25-21 alınca maç 5.sete uzadı. 5.seti ev sahibi ekip 25-8 kazanınca maçtan da 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz haftayı 1 puanla kapattı. Bu sonuçla ekibimiz ilk yarıyı 7.sırada tamamladı. İnkılap İÖO 12.haftada Kütahya Voleybol Takımı’na konuk olacak.