İnkılap Kazanmak Zorunda

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Karayolları’na 3-1 yenilerek sporseverleri üzen İnkılap İÖO kendisi gibi ligde kalma hedefinde olan Maliye Okulları’nı ağırlıyor. Zorlu mücadele 24 Kasım Pazar günü saat 12.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Ekibimiz bu maçtan net bir skorla galip ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ligde haftanın programı şöyle:

8. Hafta

23 Kasım Cumartesi

11.00: Sultanspor-Eryaman Gençlik

24 Kasım Pazar

12.00: İnkılap İÖO-Maliye Okulları

14.00: Kalecik Belediye Spor Mektebi-Tepebaşı Gençlik

17.00: Başkent Beşiktaşlılar-Karayolları