İnkılap Kazanmak Zorunda

Haber: Aysun Beykoz
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Karayolları’na 3-1 yenilerek sporseverleri üzen İnkılap İÖO kendisi gibi ligde kalma hedefinde olan Maliye Okulları’nı ağırlıyor. Zorlu mücadele 24 Kasım Pazar günü saat 12.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Ekibimiz bu maçtan net bir skorla galip ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ligde haftanın programı şöyle:
8. Hafta
23 Kasım Cumartesi
11.00: Sultanspor-Eryaman Gençlik
24 Kasım Pazar
12.00: İnkılap İÖO-Maliye Okulları
14.00: Kalecik Belediye Spor Mektebi-Tepebaşı Gençlik
17.00: Başkent Beşiktaşlılar-Karayolları