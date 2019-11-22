izmir escort

İnkılap Kazanmak Zorunda

Bu yıl ligde kalmayı hedefleyen Kadınlar Voleybol 2.Ligindeki temsilcimiz İnkılap İÖO 8.hafta maçında Maliye Okulları ile çok önemli bir maça çıkacak.

İnkılap Kazanmak Zorunda

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Karayolları’na 3-1 yenilerek sporseverleri üzen İnkılap İÖO kendisi gibi ligde kalma hedefinde olan Maliye Okulları’nı ağırlıyor. Zorlu mücadele 24 Kasım Pazar günü saat 12.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Ekibimiz bu maçtan net bir skorla galip ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ligde haftanın programı şöyle:

8. Hafta               

23 Kasım Cumartesi

11.00: Sultanspor-Eryaman Gençlik

24 Kasım Pazar

12.00: İnkılap İÖO-Maliye Okulları

14.00: Kalecik Belediye Spor Mektebi-Tepebaşı Gençlik

17.00: Başkent Beşiktaşlılar-Karayolları

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akademide 3 Farklı Rakip
Akademide 3 Farklı Rakip
  1. Spor

banner133