Haber: Semih BAYKAL

Temsilcimiz Keçiören BLD. Bağlum Spor takımı ile 22 Ekim Pazar günü saat 15.00’da Beştepe Kapalı Spor Salonu’nda oynayacak. İnkılap İÖO Bayan Voleybol takımımız 4. Grubun il maçında sahasında Kütahya Voleybol takımını kopuk etti. 17 Temmuz Spor Salonunda oyanann mücadeleyi temsilcimiz 3-0kazanrak lige galibiyetle başlayarak 3. Sıraya yerleşti. Bu galibiyeti sürdürmek isteyen temsilcimiz bu maça galibiyet parolası ile çıkacaklarını belirttiler. Rakip Keçiören BLD. Bağlum Spor ise ligin ilk haftasında Maliye Okullarına konuk oldu. Ankara’da oynanan mücadeleyi Keçiören BLD. Bağlum Spor takımı 3-0 kazanarak lige galibiyetle başladılar. Keçiören BLD. ise şuan grupta 2.sırada yer alıyor. Bayanlar 2. Lig 4. Grup 2.hafta programı şu şekilde;

20 Ekim Cuma

17.00: Tarım Spor – Halkbank (Ankara – Beştepe)

17.00: Afider – Spor Mektevi (Ankara – Hacettepe Üniversitesi – Sıhhıye)

21 Ekim Cumartesi

17.00 Eryaman Gençlik – Maliye Okulalrı ( Ankara – Beştepe)

22 Ekim Pazar

15.00: Keçiören BLD. Bağlum Spor – İnkilap İÖO ( Ankara – Beştepe)

15.00: Kütahya Voleybol – Tepebaşı Gençlik ( Kütahya – Dumlupınar)

17.00: Başkent Beşiktaşlılar – Sultan Spor ( Ankara – Beştepe)