İnkılap Kötü Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu Kadın Voleybol takımı sezonun ilk maçında önceki gün saat 15.30’da Ankara Beştepe Spor Salonu’nda PTT Spor’un konuğu oldu. Büyük heyecana sahne olan maçın ilk setini ev sahibi ekip 25-19 alarak maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı. 2.set kıran kırana geçti. Soluk soluğa geçen seti temsilcimiz 25-23 aldı ve maça 1-1’lik eşitliği getirdi. Maçın 3.setinin son bölümünden temsilcimiz oyundan düşünce 25-15 ile Ankara ekibi yeniden öne geçti: 2-1. 4.sette temsilcimiz her şeyini ortaya koydu. Zorlu geçen bu seti PTT 25-23 alınca maçı da 3-1 kazanan taraf oldu. Bu sonuçla temsilcimiz lige iyi başlayamadı. İnkılap İÖO 2.haftada 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’da Karayolları takımını ağırlayacak.