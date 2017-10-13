Haber: Esra Öztürk
Yenilenen kadrosuyla İnkılap İÖO Voleybol Takımı ligin ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Temsilcimizde hedef rakibini yenerek 3 puanı almak. Ligde ilk hafta dün oynanan Maliye Okulları-Keçiören Bağlum ve Sultanspor-AFİDER maçları ile başladı. Ligde1.haftanın programı şöyle:
1.Hafta
15 Ekim Pazar
12.00: İnkılap İÖO-Kütahya Voleybol
15.00: Tepebaşı Gençlik-Tarımspor
16 Ekim Pazartesi
18.00: Halkbank-Başkent Beşiktaşlılar
19.30: Spor Mektebi-Eryaman Gençlik
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