Haber: Esra Öztürk

Yenilenen kadrosuyla İnkılap İÖO Voleybol Takımı ligin ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Temsilcimizde hedef rakibini yenerek 3 puanı almak. Ligde ilk hafta dün oynanan Maliye Okulları-Keçiören Bağlum ve Sultanspor-AFİDER maçları ile başladı. Ligde1.haftanın programı şöyle:

1.Hafta

15 Ekim Pazar

12.00: İnkılap İÖO-Kütahya Voleybol

15.00: Tepebaşı Gençlik-Tarımspor

16 Ekim Pazartesi

18.00: Halkbank-Başkent Beşiktaşlılar

19.30: Spor Mektebi-Eryaman Gençlik

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