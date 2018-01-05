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05 Ocak 2018 Cuma
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    Türkiye Voleybol Federasyonu ( TVF) Bayanlar 2. Liginin 12. haftasında İnkılap (İÖO) takımı Kütahya Voleybola konuk olacak.

    05 Ocak 2018 Cuma 10:11
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    İnkılap Kütahya yolcusu

    Haber: Semih Baykal

    TVF Bayanlar 2.Ligi 11. Haftasında İlimizi temsil eden İnkılap İÖO Kütahya temsilcisi Kütahya Voleybola konuk olacak. Mücadele 7 Ocak Pazar günü saat 15.00’da Kütahya Dumlupınar Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz geride kalan 11 haftada 5 Galibiyet 6 Mağlubiyet ile topladığı 18 Puanla 7. sırada yer alıyor. İnkılap takımı geçen deplasmandaTarım Spor Takımına konuk oldu. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kaybetti. Rakip Kütahya Voleybol ise ligin geride kalan haftalarında 2 Galibiyet 9 Mağlubiyet ile 6 Puanla 11. sırada yer alıyor. Kütahya Voleybol 11.Haftada Maliye Okullarına konuk oldu. Kütahya Dumlupınar Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Maliye Okulları 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 2.lig 4. Grubun 12.haftasının fikstürü şu şekilde;

    6 Ocak Cumartesi

    17.00: Ankara (Beştepe Spor Salonu) Başkent Beşiktaşlılar – Halkbank

    7 Ocak Pazar

    15.00: Ankara (Beştepe Spor Salonu ) Tarım Spor – Tepebaşı Gençlik

    15.00: Kütahya ( Dumlupınar Spor Salonu) Kütahya Voleybol – İnkılap İÖO

    17.00: Ankara ( Beştepe Spor Salonu ) Keçiören BLD Bağlum Spor – Maliye Okulları

    17.00: Ankara (Beştepe Spor Salonu ) Eryaman Gençlik – Spor Mektebi 

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu, (, TVF)

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