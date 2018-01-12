Haber: Esra Öztürk

İnkılap İÖO takımı TVF Bayanlar 2. Lig 4. Grubun 13.haftasında Keçiören BLD. BağlumSpor‘u ağırlayacak. Mücadele 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’da 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz İnkılap, ligde geri kalan 12 haftada 6 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti. İnkılap İOÖ takımı topladığı 21 puanla 5.sırada yer alıyor. Geleceğin sultanları ligin 12.hafatasında Kütahya Voleybol takımına konuk oldu. Mücadele 7 Ocak Pazar günü saat 15.00’da Kütahya Dumlupınar Spor Salonunda oynandı. Kütahya’da oynanan mücadelenin setlerini 25-15, 25-16 ve 25-12 kazan İnkılap takımı mücadeleden de 3-0 galip ayrıldı. Rakip Keçiören BLD. BağlumSpor ise ligin geri kalan 12 haftasında 11 galibiyet alırken sadece 1 yenilgi aldı. Tek yenilgisi bulunan Keçiören takımı topladığı 33 puanla averajla liderlik koltuğunda. Lider Keçiören BLD takımı ligin 12.haftasında Maliye Okullarını konuk etti. Ankara Başkent Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Keçiören 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 2. Lig 4. Grubun 13.hafta fikstürü şu şekilde;

13 Ocak Cumartesi

12.00: Ankara ( Beştepe Spor Salonu): Maliye Okulları – Eryaman Gençlik

14.00: Ankara ( Beştepe Spor Salonu): Spor Mektebi – AFİDER

16.00: Ankara ( Beştepe Spor Salonu): Sultan Spor – Başkent Beşiktaşlılar

14 Ocak Pazar

13.00: Bolu ( 17 Temmuz Spor Salonu): İnkılap İÖO – Keçiören BLD. BağlumSpor

16.00: Eskişehir ( Yenikent Spor Salonu) Tepebaşı Gençlik – Kütahya Voleybol

17.30: Ankara ( Beştepe Spor Salonu): Halkbank – Tarım Spor