İnkılap Liderin Karşısında

Haber: Aysun Beykoz
Geçtiğimiz hafta evinde Maliye Okulları’na 3-2 yenilerek sporseverleri üzen İnkılap İÖO lig lideri Numune Gençlik takımına konuk oluyor. Zorlu mücadele 1 Aralık Pazar günü saat 15.00’te 17 Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanacak. Ekibimiz bu maçtan galibiyet düşünüyor. Ligde haftanın programı şöyle:
9. HAFTA
30 Kasım Cumartesi
16.00: Tepebaşı Gençlik-Sultanspor
1 Aralık Pazar
13.00: Karayolları-Kalecik Belediye
15.00: Numune Gençlik-İnkılap İÖO
17.00: Maliye Okulları-Başkent Beşiktaşlılar
3 Aralık Salı
19.00: Eryaman Gençlik-TVF Spor Lisesi