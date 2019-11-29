İnkılap Liderin Karşısında

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz hafta evinde Maliye Okulları’na 3-2 yenilerek sporseverleri üzen İnkılap İÖO lig lideri Numune Gençlik takımına konuk oluyor. Zorlu mücadele 1 Aralık Pazar günü saat 15.00’te 17 Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanacak. Ekibimiz bu maçtan galibiyet düşünüyor. Ligde haftanın programı şöyle:

9. HAFTA

30 Kasım Cumartesi

16.00: Tepebaşı Gençlik-Sultanspor

1 Aralık Pazar

13.00: Karayolları-Kalecik Belediye

15.00: Numune Gençlik-İnkılap İÖO

17.00: Maliye Okulları-Başkent Beşiktaşlılar

3 Aralık Salı

19.00: Eryaman Gençlik-TVF Spor Lisesi