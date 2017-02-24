Haber: Esra Öztürk
Temsilcimiz geçtiğimiz hafta deplasmanda Eryaman Gençlik takımına 3-1 mağlup olmuştu. Ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz 17.hafta mücadelesinde Maliye Okulları takımına konuk olacak. Karşılaşma ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz için final niteliği taşıyor. Mücadele bugün 18.00'de Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanacak. Dün ligde haftanın maçlarının programı şöyle:
25 Şubat Cumartesi
18.00: Maliye Okulları-İnkılap İÖO
26 Şubat Pazar
16.00: Eryaman Gençlik-Nilüfer AEAL
27 Şubat Pazartesi
18.00: Karşıyaka-Hacettepe Üniversitesi
28 Şubat Salı
18.00: Başkent Beşiktaşlılar-Tepebaşı Gençlik
1 Mart Çarşamba
18.00: Anadolu Üniversitesi-Halkbank
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