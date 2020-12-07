İnkılap Maliye’ye Ceza Kesti

Haber: Volkan Yılmaz

Temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu 9.hafta mücadelesinde hafta sonunda 17 Temmuz Spor Salonu’nda Maliye Okulları takımı konuk etti. Maça oldukça etkili başlayan İnkılap İlköğretim Okulu son bölüme kadar üstün gittiği ilk seti 25-17 alarak mücadelede 1-0 üstünlüğü sağladı. Ekibimiz benzer bir oyuna sahne olan 2.seti de 25-19 alınca maçta durumu 2-0’a getirdi. Maçın 3.setinde rehavete kapılan İnkılap İlköğretim Okulu varlık gösteremedi ve 25-6 ile farkın 1 sayıya inmesine engel olamadı. 4.sette oyuna tekrar asılan İnkılap İlköğretim Okulu 25-16’lık set skoru ile maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Temsilcimiz 10.haftada 13 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Sultanspor ile karşı karşıya gelecek.