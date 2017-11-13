Haber: Gönül OLUTÜRK

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig 4 Grubunun 5.haftasında İnkılap İÖO ile Spor mektebi takımları karşı karşıya geldiler. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Spor Mektebi setleri 28-26, 25-22, 17-25, 11-25, 16-14 ve maçı da 3-2 kazandı. Kıyasıya mücadelenin sahne olduğu ilk seti Spor Okulları takımı 28-26 kazandı. İkinci seti Maliye Okulları 25-22 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanıp rakibine göre daha iyi oynayan İnkılap İÖO takımı seti 25-17kazanarak setlerde durumu 2-1’e getirdi. 4.sette rakibine üstünlüğünü kabul ettiren İnkılap takımı seti 25-11 kazanarak maçta durumu 2-2 eşitliğe getirdi. Son set ise kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 5.setin son bölümünde biraz daha ağırlığını hissettiren Spor Mektebi seti 16-14, maçı ise 3-2 kazandı. Spor Okulları bu galibiyetle 4 puanla 8.sıraya yükselirken İnkılap Okulları 8 puanla 7.sırada kaldı. İnkılap İÖO ligin 6.haftasında Tepebaşı Gençliği konuk edecekken, Spor Mektebi ise Tarım Spor’a konuk olacak. Ligde alınan genel sonuçlar şu şekilde;

10 Kasım Cuma

17.00: Halkbank – Eryaman Gençlik: 3 – 0

19.00: Başkent Beşiktaşlılar – Tarım Spor: 3 – 1

11 Kasım Cumartesi

17.30: AFİDER – Kütahya Voleybol: 3 – 0

12 Kasım Pazar

11.00: Spor Mektebi – İnkılap İÖO: 3 – 2

15.00: Tepebaşı Gençlik – Maliye Okulları: 2 – 3