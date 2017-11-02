Haber: Esra ÖZTÜRK

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Liginin 3. Haftasında İnkılap İ.ÖO. ile Eryaman Gençlik Gençlik’i karşı karşıya geldiler.İnkılap İOÖ rakibini 17. Temmuz Kapalı Spor Salonunda ağırladı. Zorlu geçen mücadeleyi temsilcimiz 25-20, 17-25, 25-12, 25-14 setlerle 3-1 kazandı. İnkılap bu de galan 3 hafta sonunda galibiyet sayısını ikiye çıkararak 5.sıraya yükseldi. Eryaman Gençlik ise şuana kadar hiç galibiyeti bulunmuyor. İnkılap ligin 4.haftasında Maliye Okullarını konuk olurken, Eryaman Gençlik ise sahasında Tepebaşı Gençliği konuk edecek.

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: Semih Yavuz, İsa Okumuş, Serol Acar, Hamit Özdamar, Çağla Yılmaz

İnkılap İÖO: Şeza, Nurseda, Dilara, Özlem, Beyza, Burcu, Büşra, Miray, Kübra, Sıla, Ayşegül (L), Busenur (L)

Antrenörler: Tayfun Urluoğlu, Remziye Saruhan

Eryaman GSK: Sebahat, Sude, İrem, Sıla, Esra, Nur, Sena, Loristan, Dilşat, T.Çelik, Tuğçe, Rabia, Begüm, Ece (L)

Antrenörler: B.Mert Kuzu, Hülya Düz

Setler: 25-20, 17-25, 25-12, 25-14

1.set: Oyuna iyi başlayan ekibimiz 3-0 öne geçti. Toparlanan konuk ekip farkı 1 sayıya kadar indirdi: 7-6. Rakip takım bir anda 11-9 üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz oyunu yeniden dengeleyip 13-12 ile yeniden öne geçti. Başa baş bir mücadelenin ardından takımlar 15.sayılarda eşitliği buldu. Eşitli sonrası ekibimiz 17-15 ile set sonuna avantajlı girdi. 19-16 ile İnkılap İÖO seti kazanmaya çok yaklaştı. 22-20 ile kızlarımız avantajını sürdürdü. Seti 25-20 alan temsilcimiz oyunda 1-0 öne geçti.

2.set: Bu sete de ekibimiz iyi başlayan taraf oldu: 2-0. Seti rahat götüren ekibimiz 6-1 üstünlüğü yakaladı. Oyundan kopmayan konuk ekip 6-6 beraberliği yakaladı. Temsilcimiz yeniden öne geçmeyi başardı: 9-7. Ancak seri yakalayan Eryaman Gençlik 11-9 üstünlüğü buldu. Karşılıklı sayılar sonrası konuk ekibin üstünlüğü sürdü: 15-13. 18-5 ile konuk ekip son bölüme avantajlı girdi. 22-15’lik üstünlüğün ardından seti 25-17 alan Eryaman Gençlik maça eşitliği getirdi: 1-1.

3.set: Sete iyi başlayan ekibimiz oldu: 3-1. İnkılap İÖO 6-3 ile üstünlüğünü sürdürdü. Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ekibimiz üstünlüğünü korudu: 10-7. Oyuna ağırlığını koyan ekibimiz sert smaçlarla farkı iyice açtı: 14-8. Ekibimiz 17-9 üstünlükle son bölüme büyük avantaj sağlayarak girdi. Ankara ekibi servis karşılamada zorlanınca durum 20-9’a geldi. Temsilcimiz hiç zorlanmadığı seti 25-12 alarak maçta 2-1 öne geçti.

4.set: Sete yine temsilcimiz iyi başlayan taraf oldu: 2-0. Çabuk toparlanan Eryaman Gençlik 3-3 eşitliği yakaladı. Rakip takım savunma yapmakta zorlanınca temsilcimiz yeniden üstünlüğü yakaladı: 8-5. Konuk takım bir kez daha eşitliği yakaladı: 9-9. Temsilcimiz yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 15-12. 19-13 ile ekibimiz seti ve maçı kazanmaya çok yaklaştı. 21-13 , 23-14’lük üstünlükler sonrası seti 25-14 alan İnkılap İÖO maçtan da 3-1 galip ayrılarak Bolu’daki 2.maçını da kazandı.