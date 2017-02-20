Haber: Erdal TANRIVERDİ

Setler: 16-25, 22-25,25-19,23-25

İlimizi Türkiye Voleybol 2. Lig 4. Grupta temsil eden İnkılap İÖO ligin 16. haftasında Eryaman Gençliği konuk etti. 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi İnkılap İÖO başa baş mücadele etmesine rağmen 3-1 kaybetti. Maça istekli başlayan İnkılap, rakibinin etkili oyununa engel olamayınca ilk seti 16-25 skorla kaybederek 1-0 geriye düştü. 2. sette etkili oyunla maça ortak olsa da İnkılap 22-25lik skorla maçta 2-0 geriye düştü. 3. sette toparlanan İnkılap İÖO, seti 25-19luk skorla setlerde durumu 2-1e getirdi.4. setin geleninde maça ortak olan İnkılap, setin son dakikalarında rakibine 23-25 skorla maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz ligin 17. haftasında 25 Şubat Cumartesi günü Beştepe Spor Salonunda maliye Okullarına konuk olacak.

Setler: 16-25, 22-25,25-19,23-25