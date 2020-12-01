İnkılap Salladı Yıkamadı

Haber: Aysun Beykoz

Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan heyecan dolu maçın ilk setini ev sahibi Karşıyaka Ankara 25-16 alarak mücadelede 1-0 öne geçti. Maçın 2.setinde ise temsilcimiz etkili oldu. Seti 25-18 alan İnkılap İlköğretim Okulu skoru 1-1’e getirdi. 3.sette bir kez daha ev sahibi üstünlüğü ortaya çıktı. İlk setin kopyası gibi geçen 3.seti 25-16’lık skorla alan Karşıyaka Ankara mücadelede 2-1 öne geçen taraf oldu. Kıyasıya rekabetin olduğu 4.seti ekibimiz 25-21 kazanınca maçı 5.sete uzattı. Son set tam bir heyecan fırtınasıydı. 15.sayıda bitmesi gereken set 23.sayıya kadar sürdü. Nefes nefese geçen seti 23-21 alan Karşıyaka Ankara takımı maçı da 3-2 kazanan takım oldu.