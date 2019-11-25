İnkılap Salladı Yıkamadı

Haber: Aysun Beykoz

Ligde istediği yerde olmayan temsilcimiz 8.haftada Maliye Okulları Takımı’nı konuk etti. Pazar günü saat 12.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan temsilcimiz başa baş giden ilk seti 25-18 alarak maçta 1-0 öne geçti. 2.sette rakibiyle başa baş bir oyun çıkaran İnkılap İ.Ö.O. takımı son bölüme kadar oyuna asıldı. 2.sette Maliye Okulları daha etkili oldu. Bir ara temsilcimiz rakibini yakalasa da seti 25-18 alan konuk takım durumu 1-1’e getirdi. 3.sette baştan sonra üstün oynayan ekibimiz 25-14 ile 2-1 öne geçti. 4.sete konuk takım 9-2 üstünlükle başlasa da temsilcimiz 13.sayılarda rakibini yakaladı. Ancak konuk takım son bölümü iyi oynadı. 25-18’lik skor sonrası maç 5.sete uzadı: 2-2. Başa baş giden 5.seti 15-11 kazanan Ankara ekibi maçtan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Temsilcimiz İnkılap İ.Ö.O.takımı 9.haftada 1 Aralık Pazar günü saat 15.00’te Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Numune Gençlik takımına konuk olacak.