İnkılap Siftah Yapabilecek mi?

Haber: C.Kutay Aykan

İlk 2 haftada istediği sonuçları alamayarak taraftarlarını üzen İnkılap İlköğretim Okulu ligdeki ilk galibiyetini almak için salona çıkacak. Geçtiğimiz hafta evinde Sultanspor’a kaybeden temsilcimiz 20 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Ankara Beştepe Spor Salonu’nda TVF Spor Lisesi takımına konuk olacak. Ekibimizin de yer aldığı 2.Lig 4.Grupta haftanın maç programı şöyle:

3.HAFTA

19 Ekim Cumartesi

12.00: Sultanspor-Başkent Beşiktaşlılar

16.00: Tepebaşı Gençlik-Karayolları

20 Ekim Pazar

12.00: TVF Spor Lisesi-İnkılap İ.Ö.O.

21 Ekim Pazartesi

18.00: Ankara DSİ-Numune Gençlik

20.00: Eryaman Gençlik-Maliye Okulları