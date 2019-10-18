İnkılap Siftah Yapabilecek mi?

Haber: C.Kutay Aykan
İlk 2 haftada istediği sonuçları alamayarak taraftarlarını üzen İnkılap İlköğretim Okulu ligdeki ilk galibiyetini almak için salona çıkacak. Geçtiğimiz hafta evinde Sultanspor’a kaybeden temsilcimiz 20 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Ankara Beştepe Spor Salonu’nda TVF Spor Lisesi takımına konuk olacak. Ekibimizin de yer aldığı 2.Lig 4.Grupta haftanın maç programı şöyle:
3.HAFTA
19 Ekim Cumartesi
12.00: Sultanspor-Başkent Beşiktaşlılar
16.00: Tepebaşı Gençlik-Karayolları
20 Ekim Pazar
12.00: TVF Spor Lisesi-İnkılap İ.Ö.O.
21 Ekim Pazartesi
18.00: Ankara DSİ-Numune Gençlik
20.00: Eryaman Gençlik-Maliye Okulları