İnkılap Son Sette Yıkıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlk 2 haftada istediği sonuçları alamayan ekibimiz 3.hafta maçında TVF Spor Lisesi’ne konuk oldu. Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Pazar günü saat 12.00’de oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip 25-16’lık setle oyunda 1-0 üstünlük sağladı. 2.sette ise rüzgar tersine döndü. Rakibine şans tanımayan ekibimiz rahat bir oyunun ardından 25-13 ile maçı dengeledi: 1-1. 3.sette yine ev sahibi ekip daha etkili idi. Seti 25-17 alan TVF Spor Lisesi yeniden öne geçti: 2-1. 4.set kıran kırana geçti. Seti 25-13 alan İnkılap İlköğretim Okulu maçta durumu 2-2 yaptı. 5.sette tutunamayan temsilcimiz 15-7’lik skorla maçtan 3-2 yenik ayrıldı. Salondan 1 puanla ayrılan ekibimiz 4.haftada 27 Ekim Pazar günü saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Ankara DSİ ile karşılaşacak.