İnkılap Sonunda Kazandı!



Haber: Ceylan Beykoz

İlk 3 haftada aldığı sonuçlarla Bolulu sporseverleri üzen temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu nihayete yüzümüzü güldürmeyi başardı. Ankara deplasmanında Beştepe Spor Salonu’nda Anadolu Voleybol Takımı’na konuk olan İnkılap İlköğretim Okulu takımı son bölümünde daha etkili olduğu maçın ilk setinde 25-20 üstünlük sağlayarak rakibine 1-0 üstünlük sağladı. 2.sette morali bozulan Anadolu Voleybol Takımı oyundan düştü. 2.seti rahat bir oyunun ardında 25-14 alan ekibimiz maçta durumu 2-0 getirdi. İlk setin benzeri bir oyuna sahne olan 3.seti de 25-20 alan İnkılap İlköğretim Okulu maçtan 3-0 galip ayrılarak bu sezon ilk kez kazandı. Temsilcimiz 5.hafta mücadelesinde 7 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda bir diğer Ankara ekibi TVF Spor Lisesi takımını konuk edecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 14:01