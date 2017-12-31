Haber: Gönül Olutürk

TVF 2.Ligi 11. Haftada oynanan maçların arasından devre arasına girdi. Bolu’yu temsil eden İnkılap İÖO takımı ilk yarıyı 7.sırada tamamladı. İnkılap takımı ligde kalan 11 haftanın sonunda 5 galibiyet 6 mağlubiyet elde etti. Bu galibiyetlerle 18 puan toplayarak 7.sırada kaldı. İnkılap takımı ilk yarının son haftasında Tarım Spora konuk oldu. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bolu takımı 3-2 kaybetti. İnkılap takımı 19-25 ve 13-25’lik skorla setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü ve dördüncü seti Tarım Spor 3-20 ve 25-21’lik skorlarla kazanarak setlerde 2-2 eşitliği yakaladı. Son seti Tarım Spor 15-8 kazanarak maçı da 3-2 kazandı. İnkılap takımı maçların 3’ünü 3-0’lık skorlarla kazanırken, 2 maçı da 3 – 1 kazandı. İnkılap İÖO takımı rakiplerine en çok 3-2’lik skorlarla yenildi. 2 maçı 3-0 kaybederken, 1 maçı da 3-1 kaybetti. İnkılap takımı gruptaki 1.sıradaki Keçiören BLD. Bağlum Spor ve 2.sıradaki Halkbank’la arasında 12 puan farkı bulunuyor. 3.Maliye Okullarıyla 5 puan, 4.sıradaki AFİDER ile puan farkı 3, 5.sıradaki Tepebaşı Gençlik ile arasında arasında 2 puan fark var. İnkılap ile aynı puanda olan Başkent Beşiktaşlılar ise averajla 6.sırada yer alıyor.