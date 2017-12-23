Haber: Esra Öztürk

TVF Bayanlar 2.Ligi 11. Haftasında İlimizi temsil eden İnkılap İÖO Başkent ekibi Tarımspor’a konuk olacak, 24 Aralık Pazar günü Saat: 13:00 da. Temsilcimi geride kalan 10 haftada 5 Galibiyet 5 Mağlubiyet ile topladığı 17 Puanla 7. sırada yer alıyor. İnkılap takımı geçen hafta evinde Başkent Beşiktaşlılar Takımını konuk etti. 17 Temmuz Spor salonunda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı. Rakip Tarımspor ise ligin geride kalan 10 haftasında 4 Galibiyet 6 Mağlubiyet ile 12 Puanla 8. sırada yer alıyor. Tarımspor 10.Haftada Maliye Okullarına konuk oldu. Ankara Beştepe’de oynanan mücadeleyi Maliye Okulları 3-1 kazandı. TVF Bayanlar 2.ligin 11.haftasının fikstürü şu şekilde;

24 ARALIK Pazar

Ankara (Beştepe) 11.00:Spor Mektebi – Sultan Spor

Ankara (Beştepe) 13.00:Tarım Spor – İnkılap İÖO

Ankara (Beştepe) 15.00:Başkent Beşiktaşlılar – Tepebaşı Gençlik

Kütahya (Dumlupınar)15.00:Kütahya Voleybol – Maliye Okulları

25 Aralık Pazartesi

Ankara (Beştepe) 18.00:Keçiören BLD. Bağlum Spor – Eryaman Gençlik