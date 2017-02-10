Haber: Esra Öztürk
Temsilcimiz geçtiğimiz hafta deplasmanda Halkbank takımına 3-0 mağlup olmuştu. Ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz 15.hafta mücadelesinde Tepebaşı Gençlik takımını konuk edecek. Mücadele yarın 14.00'te 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde haftanın maçlarının programı şöyle:
11 Şubat Cumartesi
14.00: Eryaman Gençlik-Karşıyaka
16.00: Maliye Okulları-Halkbank
18.00: Başkent Beşiktaşlılar-Hacettepe Üniversitesi
12 Şubat Pazar
14.00: İnkılap İÖO-Tepebaşı Gençlik
15.00: Anadolu Üniversitesi-Nilüfer A.E.A.Lisesi
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