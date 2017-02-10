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10 Şubat 2017 Cuma
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    Bayanlar Voleybol 2.Lig 4.Grupta ilimizi temsil eden İnkılâp İlköğretim Okulu Voleybol Takımı 14.haftada yarın Tepebaşı Gençlik takımını konuk edecek.

    10 Şubat 2017 Cuma 13:05
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    İnkılap Tepebaşı'nda...

    Haber: Esra Öztürk

    Temsilcimiz geçtiğimiz hafta deplasmanda Halkbank takımına 3-0 mağlup olmuştu. Ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz 15.hafta mücadelesinde Tepebaşı Gençlik takımını konuk edecek. Mücadele yarın 14.00'te 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde haftanın maçlarının programı şöyle:

    11 Şubat Cumartesi

    14.00: Eryaman Gençlik-Karşıyaka

    16.00: Maliye Okulları-Halkbank

    18.00: Başkent Beşiktaşlılar-Hacettepe Üniversitesi

    12 Şubat Pazar

    14.00: İnkılap İÖO-Tepebaşı Gençlik

    15.00: Anadolu Üniversitesi-Nilüfer A.E.A.Lisesi

    Anahtar Kelimeler: Bayanlar, Voleybol, 2.Lig, 4.Grupta, Ilimizi

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