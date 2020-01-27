İnkılap Tepebaşı’nda Kaldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde kalmak mücadele eden temsilcimiz İnkılap İÖO Cumartesi günü saat 16.00’da Eskişehir Şehit Gül Spor Salonu’nda Tepebaşı Gençlik ile karşı karşıya geldi. Başkent Beşiktaşlıların ihraç edildiği ligde temsilcimiz bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulmak için parkeye çıktı. Ancak maçta istediğini alan ev sahibi takım oldu. Maçın ilk setinde farkını ortaya koyan Tepebaşı 25-15’lik skorla 1-0 üstünlüğü sağladı. Maçın 2.setinde ekibimiz dirense de 25-20 ile Eskişehir ekibi durumu 2-0’a getirdi. 2.sete benzer bir oyuna sahne olan 3.seti de 25-19 alan ev sahibi takım maçtan da 3-0 galip ayrıldı. İnkılap İlköğretim Okulu 18.haftada 2 Şubat Pazar günü saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Karayolları takımı ile karşı karşıya gelecek.