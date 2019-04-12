İnkılap Türkiye Finallerinde

Bolu belediyesi inkılap ilköğretim spor kulübü midi kız takımı ilimizi Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı

İnkılap Türkiye Finallerinde

Haber: C.Kutay Aykan

Voleybol oldukça önemli başarılara imza atan İnkılap İlköğretim Okulu Kız Takımı grup maçları sonrası namağlup Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan antrenör Remziye Sarıhan Özacar, “Öncelikle sevgili kızlarımızın ellerine sağlık diyorum ve sahada ter döken rakip takımlarımızda dahil olmak üzere kulüp başkanımız Ali Rıza Karaibrahimoglu, başkan yardımcımız eşim Çetin Sarıhan’a takım hocamız Tayfun Urluoğlu ve Seda Acar hocamıza teşekkür ediyor herkesin emeğine sağlık diyorum” şeklinde konuştu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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