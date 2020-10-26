İnkılap Üzmeye Devam Ediyor

Haber: Aysun Beykoz

İlk 2 haftada galibiyetle tanışamayan temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu 3.hafta maçında Eryaman Gençlik takımını 17 Temmuz Spor Salonu’nda ağırladı. Başabaş bir mücadeleye sahne olan maçın ilk setinin son bölümünde daha etkili olan konuk ekip 25-21’lik skorla 1-0 üstünlüğü yakaladı. Bu setten sonra temsilcimizin direnci kırıldı. 2.sette temsilcimiz fazla bir varlık gösteremeyince Eryaman Gençlik 25-16’lık skorla farkı 2’ye çıkardı: 0-2. Maçın 3.setinde de konuk ekibin büyük üstünlüğü vardı. Bu seti de Ankara ekibi 25-14 aldı ve İÖO takımı 4.haftada 31 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Anadolu Voleybol Takımıyla karşı karşıya gelecek.