İnkılap Yine Kaybetti

Haber: Gökhan Aksoy

17 Temmuz Spor Salonu’nda bugün saat 12.00’te oynanan maça rakip takım çok etkili başladı. İlk setin neredeyse tamamını daha iyi oynayan rakip takım 25-14 ile maçta 1-0 geçen taraf oldu. 2.sette temsilcimiz ilk sete oranla daha iyi bir mücadele sergiledi. Ancak çekişmeli geçen seti 25-21 alan Tepebaşı Gençlik maçta durumu 2-0’a getirdi. 3.sette oyun 2.setin adeta kopyası gibiydi. Son bölümü daha iyi oynayan Tepebaşı Gençlik 25-20 ile seti aldı ve maçtan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Ligin son haftası olan 22.Haftada temsilcimiz Tepebaşı Gençlikspor ile 24 Şubat Pazar günü saat 17.00’de Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda karşı karşıya gelerek sezona noktayı koyacak.