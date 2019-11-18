İnkılap Yine Kaybetti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde istediği yerde olmayan temsilcimiz 7.haftada Karayolları takımına konuk oldu. Pazar günü saat 15.00’te Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan temsilcimiz zorlu geçen ilk seti 25-22 alarak maçta öne geçti. 2.sette daha iyi oynayan ev sahibi Karayolları yoldu. Ankara temsilcisi seti 25-16 alınca maça denge geldi: 1-1. 3.sette temsilcimiz fazla etkili olamadı. Karayolları bu seti rahat bir şekilde 25-13 üstünlükle tamamlayarak maçta 2-1 öne geçti. 4.sette ekibimiz varını yoğunu ortaya koydu. Kıran kırana geçen set önce 24-24, sonra da 25-25 ve 26-26 ile 28.sayıya kadar uzadı. Bu müthiş seti 28-26 alan ev sahibi takım temsilcimizi 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz İnkılap İ.Ö.O.takımı 9.haftada 24 Kasım Pazar günü saat 12.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda Maliye Okulları takımını konuk edecek.