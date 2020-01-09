pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort

İnkılap Yine Kaybetti

İlimizi Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu hafta içi maçında konuk ettiği TVF Spor Lisesi takımına 3-0 mağlup oldu.

İnkılap Yine Kaybetti

Haber: C.Kutay Aykan

Ligin 14.haftasındaki İnkılap İÖO-TVF Spor Lisesi maçı 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynandı. İlk set dengeli başladı: 5-5. Ancak oyuna ağırlığını koyan TVF Spor Lisesi bir anda 15-6’yı buldu. Son bölümde temsilcimiz farkı azalttı: 18-22. Yine hata yapmayan Ankara ekibi seti 25-19 alarak maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. 2.sete konuk takım iyi başlayan taraftı: 3-7. İnkılap İÖO bir türlü oyuna tutunamayınca TVF Spor Lisesi 14-6 ve 18-14 üstünlükleri bularak seti de 25-15 aldı ve maçta durumu 2-0’a getirdi. 3.sete ekibimiz 4-2 üstünlükle başlasa da üst üste basit sayılar vererek 9-4 geriye düştü. Temsilcimiz eşitliği bulma çabasının karşılığını 10-10 ile buldu. Karşılıklı sayıların ardından TVF Spor Lisesi 16-13 ile avantajı yakalayan taraf oldu. Son bölüme 19-16 önde giren konuk takımı seti 25-19 maçı da 3-0 kazanarak Bolu’dan kayıpsız ayrıldı. Temsilcimiz 15.haftada 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da Ankara DSİ takımı ile Beştepe Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolulu Hakeme 3.Ligde Görev
Bolulu Hakeme 3.Ligde Görev
  1. Spor

banner133

banner129