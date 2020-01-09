İnkılap Yine Kaybetti

Haber: C.Kutay Aykan

Ligin 14.haftasındaki İnkılap İÖO-TVF Spor Lisesi maçı 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynandı. İlk set dengeli başladı: 5-5. Ancak oyuna ağırlığını koyan TVF Spor Lisesi bir anda 15-6’yı buldu. Son bölümde temsilcimiz farkı azalttı: 18-22. Yine hata yapmayan Ankara ekibi seti 25-19 alarak maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. 2.sete konuk takım iyi başlayan taraftı: 3-7. İnkılap İÖO bir türlü oyuna tutunamayınca TVF Spor Lisesi 14-6 ve 18-14 üstünlükleri bularak seti de 25-15 aldı ve maçta durumu 2-0’a getirdi. 3.sete ekibimiz 4-2 üstünlükle başlasa da üst üste basit sayılar vererek 9-4 geriye düştü. Temsilcimiz eşitliği bulma çabasının karşılığını 10-10 ile buldu. Karşılıklı sayıların ardından TVF Spor Lisesi 16-13 ile avantajı yakalayan taraf oldu. Son bölüme 19-16 önde giren konuk takımı seti 25-19 maçı da 3-0 kazanarak Bolu’dan kayıpsız ayrıldı. Temsilcimiz 15.haftada 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da Ankara DSİ takımı ile Beştepe Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.