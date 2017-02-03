Haber: Esra Öztürk
Temsilcimiz geçtiğimiz hafta deplasmanda Hacettepe Üniversitesi takımına 3-1 mağlup olmuştu. Ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz 14.hafta mücadelesinde Halkbank'a konuk olacak. Mücadele yarın 16.00'da Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde dün oynanan Hacettepe Üniversitesi-Maliye Okulları maçı ile başlayan haftanın kalan maçlarının programı şöyle:
5 Şubat Pazar
13.00: N.A.And.Lisesi-Başkent Beşiktaşlılar
14.00: Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi
15.00: Tepebaşı Gençlik-Eryaman Gençlik
16.00: Halkbank-İnkılap İÖO
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