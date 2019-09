İnkılap’ın Fikstürü Belli Oldu

Haber: Esra Perçin

2019-2020 Voleybol Sezonu Kadınlar ve Erkekler 2’nci Liglerinin fikstürleri önceki gün Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu. Kura çekimine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve kulüp temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Değerli kulüp temsilcileri, kulüp yöneticileri ve antrenörleri, 2019-2020 Voleybol Sezonu kura çekimine hoş geldiniz. Yoğun bir gündem içindeyiz. İki gün önce Efeler ve Vestel Venus Sultanlar Ligi, dün 1. Lig, bugün de 2. Liglerin kura çekiminde hep birlikte bir aradayız. Ayrıca, hakem ve gözlemci seminerleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası organizasyonlarını da gerçekleştiriyoruz. Voleybol dolu günler yaşıyoruz. Sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyetimi belirtiyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Her zaman belirttiğim gibi voleybolun bir çok kademesinde görev aldım. Oyunculuk, antrenörlük, yöneticilik ve şimdi de camianın teveccühüyle Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Görev süremiz boyunca ekibim, yönetim kurulumuz, çalışanlarımız ile voleybola hizmet etmeye çalıştık etmeye de devam edeceğiz. Türk voleybolu her geçen gün çıtasını, hedeflerini yükseklerde tutan ve Türk spor camiasının en nezih camiası olmasını arzu etmiştik. 16 yıl sonra yeniden Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Voleyboldaki başarılarımızda medyada çok iyi yer alıyor. Bu konu da her zaman voleybolun dostu olan TRT’ye de teşekkür ediyorum. Voleybola büyük ilgi gösteriyorlar, katkı sağlıyorlar. Bugün voleybolseverler A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oynayacağı müsabakalara bilet bulmakta zorlanıyoruz. Bu noktada; en büyük emeği, katkıyı siz kulüpler sağlamıştır. Kulüpler olmazsa olmazımızdır. Göreve kulüplerimize en iyi şekilde hizmet etmek için geldik. En büyük gücü, kuvveti, ilhamı sizlerden alıyoruz. Voleybol için nereye gidersek gidelim hep destek görüyoruz. Yeni sezonun şimdiden tüm kulüplerimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, sakatlıksız, güzel mücadelelere sahne olan bir sezon olmasını temenni ediyorum” dedi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yeni sezon statüsü ile ilgili bilgiler verdi ve tüm takımlara başarılar diledi.

İlk Hafta Maçlarının Programı

12-13 Ekim

Eryaman Gençlik-Tepebaşı Gençlik

Kalecik Bld.Spor Mektebi-İnkılap İÖO

Ankara DSİ-Karayolları

Sultanspor-Numune Gençlik

TVF Spor Lisesi-Maliye Okulları

Temsilcimizin İlk Yarı Fikstürü

1.Hafta: Kalecik Bld.Spor Mektebi-İnkılap İÖO, 2.Hafta: İnkılap İÖO-Sultanspor, 3.Hafta: TVF Spor Lisesi-İnkılap İÖO, 4.Hafta: İnkılap İÖO-Ankara DSİ, 5.Hafta: Eryaman Gençlik-İnkılap İÖO, 6.Hafta: İnkılap İÖO-Tepebaşı Gençlik, 7.Hafta: Karayolları-İnkılap İÖO, 8.Hafta: İnkılap İÖO-Maliye Okulları, 9.Hafta: Numune Gençlik-İnkılap İÖO, 10.Hafta: İnkılap (BAY), 11.Hafta: İnkılap İÖO-Başkent Beşiktaşlılar