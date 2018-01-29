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29 Ocak 2018 Pazartesi
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    • İnkılaptan filede zafer

    İlimizi Voleybol Bayanlar 2.Ligi’nde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu, Spor Mektebi’ni 3-1 yenerek son haftalardaki şanssızlığını kırdı.

    29 Ocak 2018 Pazartesi 11:33
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    İnkılaptan filede zafer
    Haber: Esra Öztürk
    16.hafta mücadelesinde temsilcimiz İnkılap İÖO saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Spor Mektebi’ni ağırladı. Son 3 haftada salonda yüzü gülmeyen ekibimiz Ankara temsilcisi karşısında maça çok iyi başladı ve ilk seti 25-17 alarak mücadelede 1-0 öne geçti. Oldukça zorlu geçen ve 28’e uzayan 2.seti Spor Mektebi 28-26 aldı ve maça denge geldi: 1-1. 3.sette yine temsilcimiz üstün oynadı ve 25-20 ile seti alarak maçta 2-1 öne geçti. Başabaş giden son seti de 25-22 alan ekibimiz maçtan 3-1 galip ayrılarak 3 haftalık yenilgi serisini sonlandırdı. Temsilcimiz önümüzdeki hafta Tepebaşı Gençlik deplasmanına çıkacak. TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 16.hafta sonuçları;
    27 Ocak Cumartesi
    11.00: Ankara (Beştepe): Eryaman Gençlik – Halkbank: 0 – 3 
    28 Ocak Pazar
    13.00: Bolu (17 Temmuz) İnkılap İÖO – Spor Mektebi: 3 – 1 
    13.00: Kütahya ( Dumlupınar): Kütahya Voleybol – AFİDER:3 – 0 
    15.00:Ankara (Beştepe): Maliye Okulları – Tepebaşı Gençlik:3 – 2 
    17.00:Ankara (Beştepe): Tarım Spor- Başkent Beşiktaşlılar:3 – 1 
    17.30:Ankara (Beştepe): Keçiören BLD. Bağlum Spor – Sultan Spor:3 – 0 

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