Haber: Esra Öztürk

16.hafta mücadelesinde temsilcimiz İnkılap İÖO saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Spor Mektebi’ni ağırladı. Son 3 haftada salonda yüzü gülmeyen ekibimiz Ankara temsilcisi karşısında maça çok iyi başladı ve ilk seti 25-17 alarak mücadelede 1-0 öne geçti. Oldukça zorlu geçen ve 28’e uzayan 2.seti Spor Mektebi 28-26 aldı ve maça denge geldi: 1-1. 3.sette yine temsilcimiz üstün oynadı ve 25-20 ile seti alarak maçta 2-1 öne geçti. Başabaş giden son seti de 25-22 alan ekibimiz maçtan 3-1 galip ayrılarak 3 haftalık yenilgi serisini sonlandırdı. Temsilcimiz önümüzdeki hafta Tepebaşı Gençlik deplasmanına çıkacak. TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 16.hafta sonuçları;

27 Ocak Cumartesi

11.00: Ankara (Beştepe): Eryaman Gençlik – Halkbank: 0 – 3

28 Ocak Pazar

13.00: Bolu (17 Temmuz) İnkılap İÖO – Spor Mektebi: 3 – 1

13.00: Kütahya ( Dumlupınar): Kütahya Voleybol – AFİDER:3 – 0

15.00:Ankara (Beştepe): Maliye Okulları – Tepebaşı Gençlik:3 – 2

17.00:Ankara (Beştepe): Tarım Spor- Başkent Beşiktaşlılar:3 – 1

17.30:Ankara (Beştepe): Keçiören BLD. Bağlum Spor – Sultan Spor:3 – 0