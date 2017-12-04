İlimizi Bayanlar Voleybol 2.Lig B Grubu’nda başarıyla temsil eden İnkılap İlk Öğretim Okulu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda Sultanspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz İnkılap İ.Ö.O. ilk seti 10 sayı farkla 25-15 kazandı. İkinci sete de etkili başlasa da kızlarımız, zaman zaman set içerisinde zor anlar yaşadı. Ancak kızlarımız seti bırakmayarak 25-21 kazandı ve rakibi karşısında 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de etkili bir oyun ortaya koyan kızlarımızı 11 sayı farklı seti 25-14 kazanarak, skoru 3-0 yaparak maçı kazandı. İnkılap İlk Öğretim Okulu bu galibiyetle evinde 4’ncü maçında da galip ayrıldı.

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: İsa Okumuş, Ayşegül Aksay Begeç, Serol Acar, Murat Arslanata

İnkılap İlköğretim Okulu: Miray, Şeza, Nurseda, Sıla, Ö.Duygu, Beyza, Burcu, H.Büşra, Kübra, Dilara, Ayşegül (L), Busenur (L)

Antrenörler: Tayfun Urluoğlu, Remziye Sarıhan

Sultanspor Kulübü: Tuğba Sayın, Ceren, Esra, Tuğba Erdal, Aslı, Ece Helin, İrem, İclal Şevval, Beyza, Deniz Berfin, Ege, Zeynep Hilal (L), Hazal Sude (L)

Antrenör: Ali Taci Gerçek

Setler: 25-15, 25-21, 25-14

Haber: Semih Baykal